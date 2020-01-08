Численность кабанов в Эстонии снова растет

Результаты охоты последних месяцев на Сааремаа показывают, что популяция кабанов, которая несколько лет была на спаде из-за африканской чумы свиней и обусловленного ею массового отстрела, быстро восстанавливается, пишет Maaleht.
Председатель Ориссаареского общества охотников Хиннар Куудер сказал Saarte Hääl, что в последние трое-четверо выходных количество убитых на охоте кабанов было довольно большим. "На самом деле кабан у нас всегда есть, только будь мужиком и охоться. Но в последнее время они просто хорошо попадались", — добавил он.
Исполнительный директор Саареского общества охотников Иве Кунингас констатировала, что в ходе охоты из лесов выходит больше кабанов и поэтому их и убивают больше. Так, кажется, во всем уезде.
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