Численность кабанов в Эстонии снова растет

Председатель Ориссаареского общества охотников Хиннар Куудер сказал Saarte Hääl, что в последние трое-четверо выходных количество убитых на охоте кабанов было довольно большим. "На самом деле кабан у нас всегда есть, только будь мужиком и охоться. Но в последнее время они просто хорошо попадались", — добавил он.

Исполнительный директор Саареского общества охотников Иве Кунингас констатировала, что в ходе охоты из лесов выходит больше кабанов и поэтому их и убивают больше. Так, кажется, во всем уезде.