Более 1300 климатических супергероев приняли участие в днях посадки леса RMK

В этом году на день посадки леса зарегистрировалось более 1300 человек, которые высадили деревья в государственных лесах Харьюмаа (Ягала), Рапламаа (Юуру) и Тартумаа (Выыпсте), на русском языке аналогичные мероприятия прошли в Харьюмаа. (Куусалу) и Ида-Вирумаа (Нарва-Йыэсуу). В течение мероприятия каждый участник мог посадить несколько десятков деревьев, набраться знаний о лесе, а также принять участие в дискуссии на тему лесного хозяйства.

”Мы традиционно завершаем мероприятия по посадке леса в Ида-Вирумаа, поскольку этот регион богат лесами и люди проявляют живой интерес ко всему, что в них происходит”, — рассказывает организатор русскоязычных мероприятия, специалист коммуникационного отдела RMK Марина Полтавцева. ”На этих мероприятиях мы не только даем возможность людям самостоятельно посадить лес, но и объясняем саму суть лесного хозяйства. То, что образованность людей в вопросе лесоводства растет, можно заключить и по вопросам, которые собравшиеся задают работникам RMK во время дискуссии. Когда становится понятно, зачем рубят лес, зачем проводятся рубки прореживания или с какой целью на краю дорог скапливаются груды сухих веток, нет необоснованного возмущения и гнева в отношении работников леса. Древесина — возобновляемый природный ресурс, ценность которого в настоящее время возрастает благодаря и его способности связывать углерод даже в готовых изделиях”, — добавила Марина Полтавцева.

В этом году RMK обновит в общей сложности около 11 700 гектаров лесных угодий, из них засажено будет 8050 гектаров, засеяно 300 гектаров, а с помощью минерализации земной поверхности естественное обновление произойдет на 1600 гектарах. Под естественное обновление отведено 1800 гектаров мест, подходящих для роста лиственных растений. Растения, необходимые для обновления государственного леса, RMK выращивает в восьми рассадниках в разных частях Эстонии.

На попечении RMK (Центра управления государственными лесами) находится приблизительно 30% всей территории Эстонии, на которой расположено 47% лесов страны. RMK — это организация, которая занимается сохранением, защитой и управлением принадлежащим эстонскому государству лесом и другими разнообразными природными сообществами. RMK выращивает лес, сохраняет природные ценности, зарабатывает государству доход управлением лесом, создает возможности для передвижения на природе и занимается просветительской деятельностью в сфере окружающей среды.