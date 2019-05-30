Благое дело: этой весной волонтеры спасли почти 15 000 лягушек

Период миграции земноводных в этом году носил переменчивый характер из-за неустойчивой погоды и наступления тепла раньше ожидаемого. Стойкие волонтеры следили за состоянием взятых под патронаж мест миграции земноводных в течение всего апреля. Массовая весенняя миграция земноводных началась во второй половине апреля.

Наиболее интенсивно миграция проходила в Поркуни и Тамсалу, где при помощи волонтеров от гибели под колесами автомобилей на шоссе спасено рекордное количество животных — 8487 особей. На толоках в Кауниссааре и Соо-отса спасено 2163 особи, а на улице Астангу в Таллинне — 1453 земноводных. Всего спасено 13993 обычные жабы, 601 травяная лягушка, 117 остромордых лягушек, 62 тритона и 1 зеленая жаба.

”Отрадно видеть, как местные организаторы толок по спасению лягушек, жаб и тритонов совместно с городскими и волостными чиновниками находят решения для установки специальных заграждений на опасных участках дорог, препятствующих попаданию земноводных на проезжую часть”, — заключила организатор проекта ”Спасение лягушек” Кристийна Кюбарсепп.

”Например, на толоке в Поркуни ради миграции земноводных даже согласились временно перекрыть участок дороги, чтобы дать животным возможность безопасно добраться до мест размножения. Городские и волостные чиновники по желанию волонтеров помогли установить на опасных отрезках пути ограничение скоростного режима и предупредительные знаки, а также помогли снабдить участников толок снаряжением. Счастье видеть, что организаторы толок и чиновники действуют так слаженно и эффективно!”, — отметила Кюбарсепп.