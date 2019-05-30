30.05.2019, 08:15

Благое дело: этой весной волонтеры спасли почти 15 000 лягушек


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Kärnkonnad Äntu Valgejärves
Kärnkonnad Äntu ValgejärvesFoto: Rauno Volmar

Этой весной в ходе толок по спасению земноводных из-под колес волонтеры спасли 14 774 лягушек, жаб и тритонов, стремившихся к местам размножения. Кампания ”Спасение лягушек” проводится восьмой год подряд, в течение этой весны в Эстонии состоялось 11 многодневных толок при участии 319 волонтеров.

Период миграции земноводных в этом году носил переменчивый характер из-за неустойчивой погоды и наступления тепла раньше ожидаемого. Стойкие волонтеры следили за состоянием взятых под патронаж мест миграции земноводных в течение всего апреля. Массовая весенняя миграция земноводных началась во второй половине апреля.

Наиболее интенсивно миграция проходила в Поркуни и Тамсалу, где при помощи волонтеров от гибели под колесами автомобилей на шоссе спасено рекордное количество животных — 8487 особей. На толоках в Кауниссааре и Соо-отса спасено 2163 особи, а на улице Астангу в Таллинне — 1453 земноводных. Всего спасено 13993 обычные жабы, 601 травяная лягушка, 117 остромордых лягушек, 62 тритона и 1 зеленая жаба.

”Отрадно видеть, как местные организаторы толок по спасению лягушек, жаб и тритонов совместно с городскими и волостными чиновниками находят решения для установки специальных заграждений на опасных участках дорог, препятствующих попаданию земноводных на проезжую часть”, — заключила организатор проекта ”Спасение лягушек” Кристийна Кюбарсепп.

”Например, на толоке в Поркуни ради миграции земноводных даже согласились временно перекрыть участок дороги, чтобы дать животным возможность безопасно добраться до мест размножения. Городские и волостные чиновники по желанию волонтеров помогли установить на опасных отрезках пути ограничение скоростного режима и предупредительные знаки, а также помогли снабдить участников толок снаряжением. Счастье видеть, что организаторы толок и чиновники действуют так слаженно и эффективно!”, — отметила Кюбарсепп.

Цель кампании ”Спасение лягушек”: обратить внимание на массово гибнущих на шоссе в период весенней миграции земноводных, повысить осведомленность людей относительно важности их роли в экосистеме и урозах для их жизни, а также пригласить волонтеров участвовать в спасении лягушек по месту жительства. Спасению жизни земноводных способствуют как толоки, так и внимательное вождение во время весенней миграции земноводных на отрезках дорог, отмеченных специальными знаками. В будущем необходимо установить на шоссе надежные и хорошо спланированные туннели для земноводных. За восемь лет волонтеры спасли более 111 000 жизней лягушек, жаб и тритонов.

Проект ”Спасение земноводных” поддерживает Центр инвестиций в окружающую среду.

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