Активистам ”Гринпис” запретили топить гранитные глыбы в Балтийском море

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии запретило международной природоохранной организации "Гринпис” дальнейшие акции по затапливанию фрагментов гранитных скал в зоне морского заповедника Адлергрунд восточнее острова Рюген в Балтийском море. Как заявила представитель ведомства агентству dpa во вторник, 28 июля, речь идет о загрязнении вод. Таким образом, действия экологов нарушают немецкий закон о защите открытого моря от загрязнения.
В "Гринпис", активисты которой в течение выходных сбросили около 60 гранитных глыб общим весом около тонны в 14 морских милях от побережья Рюгена, пояснили, что хотят таким образом защитить морское дно от негативного воздействия донными сетями рыбаков, которые наносят ущерб рифам и колониям мидий. Их действия подчеркнули экологи, никоим образом не угрожают судоходству в открытом море, поскольку камни затапливаются на большой глубине. В свою очередь в профсоюзе рыбаков федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания действия экологов назвали "самосудом”.
Аналогичный случай был в 2008 году, когда суд запретил экологам проводить подобную акцию в районе немецкого острова Зюльт в Северном море. В "Гринпис” утверждают, что власти Германии в 2007 году объявили почти половину своих территориальных вод заповедной зоной. В организации утверждают, что закон, запрещающий использовать донные сети в природоохраняемой зоне Рюгена давно подготовлен, но не хватает полтической воли для его принятия.
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