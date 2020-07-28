Активистам ”Гринпис” запретили топить гранитные глыбы в Балтийском море

В "Гринпис", активисты которой в течение выходных сбросили около 60 гранитных глыб общим весом около тонны в 14 морских милях от побережья Рюгена, пояснили, что хотят таким образом защитить морское дно от негативного воздействия донными сетями рыбаков, которые наносят ущерб рифам и колониям мидий. Их действия подчеркнули экологи, никоим образом не угрожают судоходству в открытом море, поскольку камни затапливаются на большой глубине. В свою очередь в профсоюзе рыбаков федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания действия экологов назвали "самосудом”.

Аналогичный случай был в 2008 году, когда суд запретил экологам проводить подобную акцию в районе немецкого острова Зюльт в Северном море. В "Гринпис” утверждают, что власти Германии в 2007 году объявили почти половину своих территориальных вод заповедной зоной. В организации утверждают, что закон, запрещающий использовать донные сети в природоохраняемой зоне Рюгена давно подготовлен, но не хватает полтической воли для его принятия.