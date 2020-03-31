Звонок на 112 помог полиции задержать в Нарве пьяного водителя

„В воскресенье на номер Центра тревоги 112 поступил звонок о пьяном водителе автомобиля Volkswagen в центре Нарвы у одного из мест общепита. Полиция выехала на место и задержала 49-летнего водителя, который был в таком опьянении, управление автомобилем в котором наказывается в уголовном порядке", — рассказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин.

По словам Наролина, этот случай достоин особенно порицания не только потому, что водитель сел за руль пьяным, но и потому, что и сделал это с одобрения своей спутницы жизни.

„Водитель признался, что употреблял на даче алкоголь вместе со спутницей жизни и у женщины возникла мысль, чтобы муж привез из Нарвы еды. Мужчина отправился в Нарву на автомобиле, купил еды и поехал назад на дачу по Таллиннскому шоссе, где мы его и задержали", — сказал старший комиссар Дмитрий Наролин. „Члены семьи должны всеми возможными способами не допускать своих нетрезвых близких за руль. Эта увеселительная поездка за гамбургером могла закончиться для совершено постороннего человека трагически. Большое спасибо жителю Нарвы, который позвонил в полицию и сообщил об опасном водителе!"