Звонок бдительного гражданина помог полиции задержать пьяного водителя без прав

Вчера утром около 7 часов Центр тревоги получил сообщение, что в волости Пыльтсамаа гоняет пьяный водитель. Отреагировавшие на сообщение полицейские нашли у садовых домиков белый автомобиль Škoda и вокруг него на земле множество следов колес.

"По прибытии к машине с работающим двигателем на водительском сиденье виднелся спящий мужчина. Мы разбудили мужчину, при беседе с которым чувствовался сильный запах алкоголя", — описал отреагировавший на инцидент патрульный полицейский Райдо Онопа.

"Сидевший на водительском месте мужчина признался, что употреблял алкоголь и несмотря на это рано утром катался на своей машине у садовых домиков. При проверке обнаружилось, что мужчина был в состоянии тяжелого опьянения и вдобавок у него также отсутствовали водительские права", — добавил патрульный полицейский.

Ранее знакомого полицейским из-за аналогичных нарушений мужчину отстранили от вождения и доставили в арестную камеру отсыпаться после пьянки. В отношении мужчины начали уголовное производство и его задержали в качестве подозреваемого.

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