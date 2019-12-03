Знакомство в интернете: пожилой житель Таллинна отдал мошеннику почти 50 000 евро

2 декабря 66-летний житель Пыхья-Таллинна сообщил, что в интернет познакомился с мужчиной, который начиная с 1 мая обманом получил от него 49 650 евро.

Как ранее писал Delfi, 29 ноября 35-летняя жительница Ласнамяэ сообщила, что с ней связались по телефону и предложили возможность инвестировать на торговой платформе в интернете. Женщина загрузила на свой компьютер программу доступа AnyDesk, тем самым предоставив мошенникам доступ к своему компьютеру. В период с 25 июня по 29 августа женщина перевела мошенникам 37 000 евро.