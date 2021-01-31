Жуткие истории о жертвах инвестиционных мошенников в Эстонии: одна покончила с собой, другой был на грани

Как рассказал Кельт, трагически закончившийся случай начался с телефонного разговора и длительной психологической обработки будущей жертвы. Мошенник убеждал женщину делать инвестиции почти целый год: когда у нее закончились личные деньги, она стала использовать деньги других. Это было не очень сложно потому, что жертва имела право принятия решений в юридическом лице, то есть она имела доступ к финансовым средствам фирмы.

В какой-то момент женщина поняла, что оказалась жертвой мошенника, задолженность выросла до огромных размеров, и в отчаянии она покончила счеты с жизнью.

Келт отмечает, что в подобных ситуациях могло бы помочь предварительное обсуждение вопроса с другими людьми. "Социальная поддержка - ключевое слово во всех случаях", - сказал он.

Ведущий сотрудник Финансовой инспекции Янар Стамм тоже поделился известным ему случаем, который мог закончится трагически.

Один отец семейства "инвестировал" почти 100 000 евро своих и чужих (сестры, брата, фирмы) денег

"Этот человек позвонил мне. В его голосе звучала безнадежность. Когда он закончил и повисла тишина, у меня промелькнула мысль, что сейчас может прозвучать выстрел", - сказал Стамм.

В обоих случаях жертвы не смогли вернуть свои деньги.