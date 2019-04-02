Жителю Силламяэ грозит 10 лет лишения свободы за жестокое убийство 2012 года

Согласно обвинению, Максим 26 сентября 2012 года избил 36-летнего мужчину в квартире дома на улице Сытке в Силламяэ, вывел пострадавшего на улицу, оттащил его за дом и нанес ему неоднократные удары ножом, пишет rus.err.ee.

После убийства молодой человек вернулся в ту же квартиру и нанес не опасную для жизни режущую рану 65-летнему мужчине, который открыл ему дверь.

Перед судом мужчина предстал только в этом году, поскольку проходил длительное психиатрическое лечение — на момент совершения преступления ему было 17 лет.

Прокуратура предъявила ему обвинение в убийстве, совершенном мучительным и жестоким способом, а также в причинении вреда здоровью и физическом насилии. Прокурор требует приговорить его к 10 годам лишения свободы, суд вынесет решение 5 апреля.