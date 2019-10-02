Жителям Эстонии поступают вечерние звонки с предложением о заработке на бирже. Русскоговорящие мошенники звонят теперь и с эстонских номеров!

На часах уже полдвенадцатого, время отходить ко сну, как раздается звонок с неизвестного номера. Как показывает практика, отвечать на неизвестные номера в такое время не лучшая идея, особенно если это номера с кодом других стран. Однако тут номер эстонский, начинается на +372.

Звонит девушка, представляется Ангелиной. Спрашивает, как дела и как вас зовут. На вопрос о цели звонка радостно выкладывает — о возможности заработка! На слова, что заработок не интересует, она наигранно удивляется: :Как так?! Что же еще в жизни делать: либо зарабатывать деньги, либо рожать детей!"

На замечание, что уже поздно для звонков с предложением заработка, Ангелина обещает перезвонить на следующий день пораньше. Спасибо уж, но не надо, до свидания.

Однако днем снова раздается звонок — номер почти такой же, за исключением последней цифры. Ангелина радостно сообщает, что вот она перезванивает, как и обещала, чтобы рассказать о возможности заработать — на бирже. Далее идет обычный рассказ о том, как мол вы могли бы не вкалывать до седьмого пота на работе каждый божий день, а отлично зарабатывать, не выходя из своего дома.

Настораживает то, что девушка не хочет нормально отвечать на вопросы и уходит от темы: Почему звоните так поздно? "Ну вы же не спали! Вы можете заработать на бирже…" Откуда взяли номер? "Вы сами его, видимо, где-то оставили! Так вот, заработок…" Какой адрес электронной почты пресс-секретаря фирмы? "Зачем? Лучше послушайте о возможностях заработка!"