02.10.2019, 17:59

Жителям Эстонии поступают вечерние звонки с предложением о заработке на бирже. Русскоговорящие мошенники звонят теперь и с эстонских номеров!

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Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор
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Noorte ajaveetmise viisid
Noorte ajaveetmise viisidFoto: Anni Õnneleid

Многих эстоноземельцев удивили звонки, которые поступают, в основном, поздно вечером с эстонского номера. Говорящие на русском языке люди предлагают сказочные заработки на бирже. Полиция уверена, что это мошенничество.

На часах уже полдвенадцатого, время отходить ко сну, как раздается звонок с неизвестного номера. Как показывает практика, отвечать на неизвестные номера в такое время не лучшая идея, особенно если это номера с кодом других стран. Однако тут номер эстонский, начинается на +372.

Звонит девушка, представляется Ангелиной. Спрашивает, как дела и как вас зовут. На вопрос о цели звонка радостно выкладывает — о возможности заработка! На слова, что заработок не интересует, она наигранно удивляется: :Как так?! Что же еще в жизни делать: либо зарабатывать деньги, либо рожать детей!"

На замечание, что уже поздно для звонков с предложением заработка, Ангелина обещает перезвонить на следующий день пораньше. Спасибо уж, но не надо, до свидания.

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Однако днем снова раздается звонок — номер почти такой же, за исключением последней цифры. Ангелина радостно сообщает, что вот она перезванивает, как и обещала, чтобы рассказать о возможности заработать — на бирже. Далее идет обычный рассказ о том, как мол вы могли бы не вкалывать до седьмого пота на работе каждый божий день, а отлично зарабатывать, не выходя из своего дома.

Настораживает то, что девушка не хочет нормально отвечать на вопросы и уходит от темы: Почему звоните так поздно? "Ну вы же не спали! Вы можете заработать на бирже…" Откуда взяли номер? "Вы сами его, видимо, где-то оставили! Так вот, заработок…" Какой адрес электронной почты пресс-секретаря фирмы? "Зачем? Лучше послушайте о возможностях заработка!"

Еще больше настораживает, что на вопрос "Девушка, вы из Эстонии?" она радостно заявляет, что она из Москвы. Причем номер, который высвечивается на телефоне — эстонский. Далее следует отказ прислать информацию на почту — только Skype, где сотрудник фирмы покажет вам на экране, как получить этот заветный заработок.

Как позже выяснилось, подобные звонки получали и другие эстоноземельцы. Поступают они, в основном, уже вечером, в поздние часы.

Звонки поступают с номеров +372 698 0681 и +372 698 0685.

Полиция сообщила Delfi, что в последнее время им поступает большое количество оповещений о навязчивом телефонном предложении инвестировать свои денежные средства в различные фирмы. Аферисты, например, предлагают перейти в Skype и установить программу удаленного пользования на компьютер.

За восемь месяцев этого было зарегистрировано 107 случаев инвестиционного мошенничества с общим ущербом в 1,86 млн евро. Прием большая часть пострадавших проживает именно в Таллинне.

Комментарий Веб-констебля Департамент полиции и погранохраны Яны Фроловой:


Киберпространство облегчает интернет-пользователям повседневную жизнь — в сети можно работать, совершать различные денежные операции, делать ставки или вложения и так далее. Огромное количество людей зарегистрировано на разных интернет платформах, используют для общения социальные сети и приложения, плюс преступления в интернете могут совершаться на дальних расстояниях — все это привлекает внимание преступников.

В последнее время в полицию поступает большое количество оповещений о навязчивом телефонном предложении инвестировать свои денежные средства в различные фирмы. Это хорошо знакомая инвестиционная уловка мошенников. Аферисты, манипулируя не осведомленностью и доверчивостью людей, в телефонном разговоре, предлагают перейти для более удобного общения, например, в Skype и установить программу удаленного пользования на ваш компьютер. При помощи данной программы мошенник получает полный доступ к вашим данным, которые находятся на компьютере, но при этом пытается вас убедить, что он просто желает помочь вам в получении прибыли. Ни в коем случае, не устанавливайте неизвестные вам программы на ваш личный компьютер, не разглашайте личные данные, код от банковской карты и т.д.

ТОП

Самый действенный способ уберечь себя от злоумышленников — это резолюционный отказ от их предложения и блокировка телефонного номера. Мошенники используют интернет-телефонию со случайным набором цифр и постоянно меняют телефонные номера. У полиции есть основание полагать, что эти лица не находятся на территории нашей страны, поэтому привлечение их к ответственности крайне затруднительно.

За восемь месяцев этого года Департамент полиции и погранохраны зарегистрировал 107 случаев инвестиционного мошенничества, общий ущерб от которых достиг 1,86 млн евро. Большая часть пострадавших проживает в Таллинне, средний ущерб на один случай составляет около 11 000 евро.

Каждое денежное вложение, должно быть хорошо продумано и не приниматься второпях. Нужно провести тщательную "домашнюю работу" по поиску информации о фирме, человеке, которому вы собираетесь доверить свои деньги. Помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Департамент полиции и погранохраны и Департамент защиты прав потребителя и технического надзора просят людей последовать простым советам, чтобы не стать жертвами мошенников:

  • Если вам поступило предложение об инвестировании, которое обещает быструю прибыль, относитесь к такому предложению критично. Как правило, такой звонок может быть на русском или английском языках, по-эстонски такие "специалисты" не говорят.
  • Не устанавливайте по просьбе неизвестного вам ” специалиста” на свой компьютер программы, позволяющие заходить ему в ваш компьютер без вашего ведома, например, TeamViewer или AnyDesk.
  • Не передавайте ”специалисту по инвестированию”, ”брокеру” или ”маклеру” данные своей ID-карты, PIN-коды, данные других удостоверяющих личность документов, фотографии кредитной карты и т.п.
  • Любое инвестирование или взятие ссуды означает заключение договора. Обязательно ознакомьтесь с условиями договора и обратите внимание на возможные скрытые платы.
  • Не переводите деньги, пока не убедитесь в благонадежности предприятия.
  • Если вы получили такой звонок, прервите разговор, заблокируйте номер и сообщите о звонке на инфолинию Департамента полиции и погранохраны 612 3000.
  • Если вы стали жертвой такого мошенничества, обратитесь в полицию.
  • Пожалуйста, предупредите об этой схеме своих знакомых, друзей и родственников.
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