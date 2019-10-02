Жителям Эстонии поступают вечерние звонки с предложением о заработке на бирже. Русскоговорящие мошенники звонят теперь и с эстонских номеров!

Еще больше настораживает, что на вопрос "Девушка, вы из Эстонии?" она радостно заявляет, что она из Москвы. Причем номер, который высвечивается на телефоне — эстонский. Далее следует отказ прислать информацию на почту — только Skype, где сотрудник фирмы покажет вам на экране, как получить этот заветный заработок.
Как позже выяснилось, подобные звонки получали и другие эстоноземельцы. Поступают они, в основном, уже вечером, в поздние часы.
Звонки поступают с номеров +372 698 0681 и +372 698 0685.
Полиция сообщила Delfi, что в последнее время им поступает большое количество оповещений о навязчивом телефонном предложении инвестировать свои денежные средства в различные фирмы. Аферисты, например, предлагают перейти в Skype и установить программу удаленного пользования на компьютер.
За восемь месяцев этого было зарегистрировано 107 случаев инвестиционного мошенничества с общим ущербом в 1,86 млн евро. Прием большая часть пострадавших проживает именно в Таллинне.
Комментарий Веб-констебля Департамент полиции и погранохраны Яны Фроловой:
Киберпространство облегчает интернет-пользователям повседневную жизнь — в сети можно работать, совершать различные денежные операции, делать ставки или вложения и так далее. Огромное количество людей зарегистрировано на разных интернет платформах, используют для общения социальные сети и приложения, плюс преступления в интернете могут совершаться на дальних расстояниях — все это привлекает внимание преступников.
В последнее время в полицию поступает большое количество оповещений о навязчивом телефонном предложении инвестировать свои денежные средства в различные фирмы. Это хорошо знакомая инвестиционная уловка мошенников. Аферисты, манипулируя не осведомленностью и доверчивостью людей, в телефонном разговоре, предлагают перейти для более удобного общения, например, в Skype и установить программу удаленного пользования на ваш компьютер. При помощи данной программы мошенник получает полный доступ к вашим данным, которые находятся на компьютере, но при этом пытается вас убедить, что он просто желает помочь вам в получении прибыли. Ни в коем случае, не устанавливайте неизвестные вам программы на ваш личный компьютер, не разглашайте личные данные, код от банковской карты и т.д.
Самый действенный способ уберечь себя от злоумышленников — это резолюционный отказ от их предложения и блокировка телефонного номера. Мошенники используют интернет-телефонию со случайным набором цифр и постоянно меняют телефонные номера. У полиции есть основание полагать, что эти лица не находятся на территории нашей страны, поэтому привлечение их к ответственности крайне затруднительно.
За восемь месяцев этого года Департамент полиции и погранохраны зарегистрировал 107 случаев инвестиционного мошенничества, общий ущерб от которых достиг 1,86 млн евро. Большая часть пострадавших проживает в Таллинне, средний ущерб на один случай составляет около 11 000 евро.
Каждое денежное вложение, должно быть хорошо продумано и не приниматься второпях. Нужно провести тщательную "домашнюю работу" по поиску информации о фирме, человеке, которому вы собираетесь доверить свои деньги. Помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
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