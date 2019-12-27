Жительницы Нарвы пытались провезти через российско-эстонскую границу 17 коробок "уколов красоты"

В один день сразу трое граждан, пересекавших границу по пешеходному переходу, пытались пронести незадекларированный товар в виде шприцев с раствором, содержащим гиалуронат натрия, предназначенный для восстановления объема лица.

Первыми по ”зеленому коридору” проследовали две жительницы эстонской Нарвы, заявив, что не имеют в своем багаже товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию в письменной форме. Одна несла восемь коробок, а другая — десять. В своих объяснениях женщины пояснили, что купили средство в интернете для личного пользования и следовали в Санкт-Петербург в салон красоты. Обе утверждали, что коммерческой деятельностью не занимаются.

Если у женщин вес товара составил меньше одного килограмма, то житель Ивангорода, пересекавший границу спустя некоторое время, пытался пронести 46 коробок ”уколов красоты” общим весом более шести килограммов. Мужчина пояснил, что в Нарве ему предложили перенести в Россию сумку с косметикой за вознаграждение и передать ее указанному лицу.

Во всех трех случаях имеет место нарушение таможенного законодательства. Таможня отмечает, что граждане несли товар не для личного пользования, и должны были задекларировать в общем порядке с подачей декларации на товары.