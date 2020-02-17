17.02.2020, 17:20
Жительнице Сааремаа предложили "кредит на выгодных условиях". В результате она лишилась почти 15 000 евро(2)
14 февраля начали уголовное производство по факту того, что приблизительно на протяжении года в разное время у живущей на Сааремаа 62-летней женщины выманили через интернет около 14 800 евро.
Байшваков: Смерть алматинца не должна остаться безнаказанной
В Москве задержали группу врачей
Хоркина призналась в рождении сына от мужа актрисы Глаголевой
«Жаль, что в волейболе не бывает ничьих». Итоги суперлиги