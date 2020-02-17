17.02.2020, 17:20

Жительнице Сааремаа предложили "кредит на выгодных условиях". В результате она лишилась почти 15 000 евро

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rahapõletamine
rahapõletamineFoto: Kretel Kuusk

14 февраля начали уголовное производство по факту того, что приблизительно на протяжении года в разное время у живущей на Сааремаа 62-летней женщины выманили через интернет около 14 800 евро.

Женщине предложили кредит на выгодных условиях, для получения которого она должна была переводить различные суммы на иностранные счета. Обещанный кредит женщина не получила.

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