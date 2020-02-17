17.02.2020, 17:20
Жительнице Сааремаа предложили "кредит на выгодных условиях". В результате она лишилась почти 15 000 евро(1)
14 февраля начали уголовное производство по факту того, что приблизительно на протяжении года в разное время у живущей на Сааремаа 62-летней женщины выманили через интернет около 14 800 евро.
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