04.01.2021, 12:43
Жительнице Муствеэ позвонили с угрозой: твой дом сейчас взлетит на воздух!
3 января жительнице волости Муствеэ поступил звонок с угрозой, что в ее доме находится бомба, которая взорвется через несколько секунд.
3 января жительнице волости Муствеэ поступил звонок с угрозой, что в ее доме находится бомба, которая взорвется через несколько секунд.
Люди тут же покинули здание, а на инцидент отреагировали все оперативные службы. Саперы проверили дом, а полицейские осмотрели окрестности, но ничего опасного обнаружено не было.
Детали инцидента, в том числе и личность того, кто позвонил с угрозой, выяснятся в ходе уголовного производства.
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