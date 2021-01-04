04.01.2021, 12:43
Жительнице Муствеэ позвонили с угрозой: твой дом сейчас взлетит на воздух!
3 января жительнице волости Муствеэ поступил звонок с угрозой, что в ее доме находится бомба, которая взорвется через несколько секунд.
3 января жительнице волости Муствеэ поступил звонок с угрозой, что в ее доме находится бомба, которая взорвется через несколько секунд.
Люди тут же покинули здание, а на инцидент отреагировали все оперативные службы. Саперы проверили дом, а полицейские осмотрели окрестности, но ничего опасного обнаружено не было.
Детали инцидента, в том числе и личность того, кто позвонил с угрозой, выяснятся в ходе уголовного производства.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Авторы Hotline Miami рассказали, что работают над новой игрой
Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану
В Китае выдвинули новую версию возникновения пандемии COVID-19
УЕФА включила двух украинцев в список топ-50 талантов