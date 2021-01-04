04.01.2021, 12:43

Жительнице Муствеэ позвонили с угрозой: твой дом сейчас взлетит на воздух!


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HelistamineFoto: Hendrik Osula

3 января жительнице волости Муствеэ поступил звонок с угрозой, что в ее доме находится бомба, которая взорвется через несколько секунд.

Люди тут же покинули здание, а на инцидент отреагировали все оперативные службы. Саперы проверили дом, а полицейские осмотрели окрестности, но ничего опасного обнаружено не было.

Детали инцидента, в том числе и личность того, кто позвонил с угрозой, выяснятся в ходе уголовного производства.

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