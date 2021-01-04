Жительнице Муствеэ позвонили с угрозой: твой дом сейчас взлетит на воздух!

Люди тут же покинули здание, а на инцидент отреагировали все оперативные службы. Саперы проверили дом, а полицейские осмотрели окрестности, но ничего опасного обнаружено не было.

Детали инцидента, в том числе и личность того, кто позвонил с угрозой, выяснятся в ходе уголовного производства.