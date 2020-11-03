Жительница Валга получила условный срок за поджог квартиры: едва не погибли три человека

От самого страшного жильцов тогда спас сработавший дымовой датчик. Проснувшиеся мать и дочь смогли выбраться на улицу, а хозяин квартиры по большей части сумел ликвидировать возгорание еще до прибытия спасателей.

Подсудимая полностью признала свою вину и пошла на сделку со следствием.

В ходе разбирательства было установлено, что на такой шаг женщину побудил личный конфликт с одним из жильцов.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.