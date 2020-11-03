Жительница Валга получила условный срок за поджог квартиры: едва не погибли три человека(2)
Тартуский уездный суд приговорил к 2 годам условного лишения свободы 42-летнюю жительницу Валга, которая 2 года назад устроила поджог квартиры в жилом доме на улице Кунда. Под покровом ночи она бросила под дверь тряпки, облила их горючей жидкостью, подожгла и убежала, пишет rus.err.
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