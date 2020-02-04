Жительница Тарту обвинила мужчин в насилии. Полиция установила, что нападения не было

"Два молодых человека спросили закурить. Услышав, что у меня нет, один толкнул ногой мой велосипед, я споткнулась, после чего получила кулаком в лицо, а они убежали по ночной улице", — написала молодая девушка в социальной сети.

"Пострадавшая" сопроводила сообщение фотографиями, на которых можно увидеть окровавленную бровь и распухший с кровоподтеком глаз. "Возвращайтесь домой вместе или на такси", — призвала она пользователей сети.

На следующий день женщина подала заявление в полицию. Описала двоих говорящих по-эстонски молодых людей, одетых в темную одежду, у одного из которых на щеке якобы была большая родинка.

Полиция возбудила уголовное дело и через прессу обратилась за помощью к возможным свидетелям.

"Было проведено тщательное расследование, и на основании анализа собранных улик мы пришли в выводу, что никакого преступления не было", — сказал пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкевичус. О том, какие имеются по данному делу доказательства, прокуратура пока умалчивает.

Полиция с санкции прокуратуры закрыла дело, и данное решение обжаловано не было.

В то же время полиция возбудила новое производство, на сей раз по факту дачи ложных показаний. В суд обвинительное заключение должно попасть в конце марта. "Суд изучит собранные доказательства и на их основании вынесет приговор", — добавила окружной прокурор Татьяна Тамм.

Дача ложных показаний предусматривает по эстонскому законодательству наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет.