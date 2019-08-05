05.08.2019, 17:38

Жительница Нарвы перевела мошенникам более 7000 евро

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Häkker stock
Foto on illustreerivFoto: Mana Kaasik

Жительница Нарвы, потерявшая свои инвестиции, чтобы их вернуть, отдала мошенникам более 7000 евро, передает rus.err.ee.

Как сообщила Идаская префектура, 63-летняя жительница Нарвы занималась инвестициями в интернете на бирже, но потеряла свои деньги.

В мае с ней связался мужчина, который пообещал женщине вернуть потерянные деньги. Для этого женщине предложили открыть счет на сайте xcryptie.com (криптодепозитарий) и перевести 500 долларов.

После женщину просили несколько раз сделать денежные переводы якобы для уплаты налогов и обещали вернуть ее потерянные инвестиции.

В общей сложности женщина перечислила 7146 евро.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: