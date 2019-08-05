Жительница Нарвы перевела мошенникам более 7000 евро

Жительница Нарвы, потерявшая свои инвестиции, чтобы их вернуть, отдала мошенникам более 7000 евро, передает rus.err.ee.
Как сообщила Идаская префектура, 63-летняя жительница Нарвы занималась инвестициями в интернете на бирже, но потеряла свои деньги.
В мае с ней связался мужчина, который пообещал женщине вернуть потерянные деньги. Для этого женщине предложили открыть счет на сайте xcryptie.com (криптодепозитарий) и перевести 500 долларов.
После женщину просили несколько раз сделать денежные переводы якобы для уплаты налогов и обещали вернуть ее потерянные инвестиции.
В общей сложности женщина перечислила 7146 евро.
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