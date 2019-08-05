Жительница Нарвы перевела мошенникам более 7000 евро

Как сообщила Идаская префектура, 63-летняя жительница Нарвы занималась инвестициями в интернете на бирже, но потеряла свои деньги.

В мае с ней связался мужчина, который пообещал женщине вернуть потерянные деньги. Для этого женщине предложили открыть счет на сайте xcryptie.com (криптодепозитарий) и перевести 500 долларов.

После женщину просили несколько раз сделать денежные переводы якобы для уплаты налогов и обещали вернуть ее потерянные инвестиции.

В общей сложности женщина перечислила 7146 евро.