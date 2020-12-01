Жительница Кохтла-Ярве попала в список самых разыскиваемых преступников Европы

Котлярова была заочно приговорена судом к 13 годам лишения свободы за хранение и распространения в 2013-2014 годах фентанила. Суд установил, что она держала крупную партию наркотика в своей квартире, распределяя дозы между уличными торговцами и другими дилерами: особо успешных продавцов она поощряла бесплатным фентанилом.

Портал Европола приводит приметы Котляровой, возраст 36 лет, рост 160 см, глаза голубые.

Европол в октябре прошлого года провёл акцию ”У преступности нет пола”, которая должна была показать, что женщины тоже разыскиваются, обвиняются и бывают осуждены за тяжкие преступления. Ведомство использовало для кампании фотографии разыскиваемых девушек, в том числе Котляровой. Целью акции было подчеркнуть, что женщины так же способны совершать серьезные преступления, как и мужчины.

Полный список, составленный ENFAST и Европолом, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Наталья Котлярова Фото: eumostwanted.eu/

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