27.07.2020, 12:10

Жительница Эстонии познакомилась в соцсетях с ”капитаном” и перевела ему 20 000 евро. После этого он пропал

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EST
Arvutit tunneb küll, aga seepi keeta?
Foto on illlustreerivFoto: Martin Dremljuga

Жительница Эстонии познакомилась в социальных сетях с мужчиной, который назвался капитаном, и перевела ему 20 000 евро, после чего новый знакомый пропал.

24 июля было возбуждено уголовное дело по факту того, что 34-летняя женщина познакомилась в социальных сетях с мужчиной, который представился ей капитаном судна. Как сообщает Пыхьяская префектура, в результате общения женщина перевела на счет иностранца около 20 000 евро.

Подробности инцидента не раскрываются.

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