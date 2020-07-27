Жительница Эстонии познакомилась в соцсетях с ”капитаном” и перевела ему 20 000 евро. После этого он пропал

24 июля было возбуждено уголовное дело по факту того, что 34-летняя женщина познакомилась в социальных сетях с мужчиной, который представился ей капитаном судна. Как сообщает Пыхьяская префектура, в результате общения женщина перевела на иностранный счет около 20 000 евро.

Подробности инцидента не раскрываются.