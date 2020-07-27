27.07.2020, 12:10
Жительница Эстонии познакомилась в соцсетях с ”капитаном” и перевела ему 20 000 евро. После этого он пропал(51)
Жительница Эстонии познакомилась в социальных сетях с мужчиной, который назвался капитаном, и перевела ему 20 000 евро, после чего новый знакомый пропал.
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