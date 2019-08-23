Жительница Эстонии получила в Кингисеппе 10 лет за контрабанду наркотиков
В Кингисеппе жительница Эстонской Республики осуждена за контрабанду и хранение наркотического средства, сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.
В Кингисеппе жительница Эстонской Республики осуждена за контрабанду и хранение наркотического средства, сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.
31 летняя жительница Эстонской Республики осуждена Кингисеппским городским судом за незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере и за контрабанду наркотических средств в крупном размере.
Судом установлено, что 23 мая 2019 года обвиняемая незаконно хранила наркотическое средство в крупном размере (более 5 грамм), которое пыталась пронести через таможенную границу при выходе из Российской Федерации в Эстонскую Республику. Сотрудниками пограничного управления ФСБ России гражданка была остановлена, при осмотре у нее был изъят наркотик.
Вину в совершении преступления обвиняемая признала.
Приговором суда жительнице Эстонской Республики назначено наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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