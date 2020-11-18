Жительница Эстонии отдала мошеннику за снятие проклятия 27 000 евро

Как сообщила Департамент полиции и погранохраны, 67-летняя женщина познакомилась с человеком (его личность пока не установлена), который пообщал снять за деньги с женщины проклятие.

Женщина заплатила мошеннику наличными и переводами в общей сложности более 27 000 евро.