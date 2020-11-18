18.11.2020, 18:07
Жительница Эстонии отдала мошеннику за снятие проклятия 27 000 евро
Столичная полиция возбудила во вторник уголовное дело по факту мошенничества: у жительницы Таллинна злоумышленник выманил более 27 000 евро.
Столичная полиция возбудила во вторник уголовное дело по факту мошенничества: у жительницы Таллинна злоумышленник выманил более 27 000 евро.
Как сообщила Департамент полиции и погранохраны, 67-летняя женщина познакомилась с человеком (его личность пока не установлена), который пообщал снять за деньги с женщины проклятие.
Женщина заплатила мошеннику наличными и переводами в общей сложности более 27 000 евро.
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