20.10.2019, 13:07

Жители Куусалу утверждают, что слышали взрывы. Скорее всего, это был истребитель

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rus.delfi.ee
EST 13
Hävitajad linna kohal 11.07.2019
Hävitajad linna kohal 11.07.2019Foto: Andres Putting

Cегодня премерно в 11 часов дня многие жители Куусалу и его окрестностей услышали несколько взрывов.

Местные, которые услышали взрывы, отметили, что окна домов дребезжали. По оценке некоторых, звуки доносились от моря, другие полагают, что это были звуки самолетов и истребителей.

Спасательный департамент утверждает, что им известно о взрывах, но не понятно, откуда они. Позже департамент объяснил, что, скорее всего, пролетел истребитель Сил обороны, и из-за большой скорости он мог издать звук, похожий на взрыв.

Смотрите видео, какой звук образует большая скорость самолета.

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