Жители Куусалу утверждают, что слышали взрывы. Скорее всего, это был истребитель

Местные, которые услышали взрывы, отметили, что окна домов дребезжали. По оценке некоторых, звуки доносились от моря, другие полагают, что это были звуки самолетов и истребителей.

Спасательный департамент утверждает, что им известно о взрывах, но не понятно, откуда они. Позже департамент объяснил, что, скорее всего, пролетел истребитель Сил обороны, и из-за большой скорости он мог издать звук, похожий на взрыв.

Смотрите видео, какой звук образует большая скорость самолета.