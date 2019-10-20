20.10.2019, 13:07
Жители Куусалу утверждают, что слышали взрывы. Скорее всего, это был истребитель(53)
Cегодня премерно в 11 часов дня многие жители Куусалу и его окрестностей услышали несколько взрывов.
Cегодня премерно в 11 часов дня многие жители Куусалу и его окрестностей услышали несколько взрывов.
Местные, которые услышали взрывы, отметили, что окна домов дребезжали. По оценке некоторых, звуки доносились от моря, другие полагают, что это были звуки самолетов и истребителей.
Спасательный департамент утверждает, что им известно о взрывах, но не понятно, откуда они. Позже департамент объяснил, что, скорее всего, пролетел истребитель Сил обороны, и из-за большой скорости он мог издать звук, похожий на взрыв.
Смотрите видео, какой звук образует большая скорость самолета.
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