Жители Эстонии все чаще стали находить взрывоопасные предметы

С пробуждением природы учащаются вызовы для группы разминирования Спасательного департамента. Весной, когда люди чаще гуляют на природе, прибираются во дворе, сажают растения, часто находятся взрывоопасные устройства. Об их находке незамедлительно нужно сообщить по номеру 112.
”Взрывоопасные предметы бывают разные и любого размера, поэтому их сложно распознать. Самое простое правило — если вы не знаете, что вы нашли, не трогайте это и сообщите в Центр тревоги”, — сказал эксперт отдела разминирования Спасательного департамента Калвар Таммине.
Взрывоопасные предметы созданы для того, чтобы убивать и разрушать. Заржавевшее взрывное устройство не означает, что оно теперь не опасно, скорее наоборот. С виду безопасный предмет при его передвижении может взорваться и привести к трагичным последствиям.
”2020 год для саперов стал особенным. Если обычно зимой вызовов у саперов мало, то этой зимой у них было много работы, а весна добавила еще больше”, — заметил Таммине.
В марте саперы получили 91 вызов и в середине апреля уже 61. Чаще всего в этом году находили снаряды (752), гранаты (245) и миномётные мины (172). Одной из самых больших и необычных находок стала 250-килограммовая немецкая авиационная бомба, которую нашли в Ярвамаа. Поменьше авиационные бомбы нашли также в Тартумаа и Пярнумаа.
”Важно еще знать, что за то, что вы сообщите о находке, никакого наказания не будет. Наказание может последовать, если вы попробуете что-то с ней сделать. Самые серьезные последствия могут быть, если при неправильном поведении со взрывным устройством, оно взорвётся. В 2019 году погиб человек, который решил попробовать разрезать снаряд пополам”, — сказал Таммине.
Если вы нашли взрывное устройство, то ни в коем случае нельзя его трогать и передвигать. Разметьте находку, сообщите о ней по номеру 112 и сообщите её месторасположение. Полезна будет любая информация о ней. Разметить находку можно разными способами. Одна из возможностей — смартфон, который может найти GPS — координаты, сделать фото и отправить всё это в Центр тревоги. В первую очередь на вызов приедут сапёры, отнесут взрывоопасный предмет в безопасное место и обезвредят.
Независимо от чрезвычайного положения в Эстонии четыре группы разминирования работают 24\7 и реагируют на каждый вызов. В 2019 году сапёры Спасательного департамента получили 1561 вызов, в ходе которых нашли и обезвредили 3406 взрывоопасных предметов.
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