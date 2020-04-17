Жители Эстонии все чаще стали находить взрывоопасные предметы

”Взрывоопасные предметы бывают разные и любого размера, поэтому их сложно распознать. Самое простое правило — если вы не знаете, что вы нашли, не трогайте это и сообщите в Центр тревоги”, — сказал эксперт отдела разминирования Спасательного департамента Калвар Таммине.

Взрывоопасные предметы созданы для того, чтобы убивать и разрушать. Заржавевшее взрывное устройство не означает, что оно теперь не опасно, скорее наоборот. С виду безопасный предмет при его передвижении может взорваться и привести к трагичным последствиям.

”2020 год для саперов стал особенным. Если обычно зимой вызовов у саперов мало, то этой зимой у них было много работы, а весна добавила еще больше”, — заметил Таммине.

В марте саперы получили 91 вызов и в середине апреля уже 61. Чаще всего в этом году находили снаряды (752), гранаты (245) и миномётные мины (172). Одной из самых больших и необычных находок стала 250-килограммовая немецкая авиационная бомба, которую нашли в Ярвамаа. Поменьше авиационные бомбы нашли также в Тартумаа и Пярнумаа.

”Важно еще знать, что за то, что вы сообщите о находке, никакого наказания не будет. Наказание может последовать, если вы попробуете что-то с ней сделать. Самые серьезные последствия могут быть, если при неправильном поведении со взрывным устройством, оно взорвётся. В 2019 году погиб человек, который решил попробовать разрезать снаряд пополам”, — сказал Таммине.

Если вы нашли взрывное устройство, то ни в коем случае нельзя его трогать и передвигать. Разметьте находку, сообщите о ней по номеру 112 и сообщите её месторасположение. Полезна будет любая информация о ней. Разметить находку можно разными способами. Одна из возможностей — смартфон, который может найти GPS — координаты, сделать фото и отправить всё это в Центр тревоги. В первую очередь на вызов приедут сапёры, отнесут взрывоопасный предмет в безопасное место и обезвредят.

Независимо от чрезвычайного положения в Эстонии четыре группы разминирования работают 24\7 и реагируют на каждый вызов. В 2019 году сапёры Спасательного департамента получили 1561 вызов, в ходе которых нашли и обезвредили 3406 взрывоопасных предметов.