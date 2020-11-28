Жители Эстонии массово жалуются на нарушение ночного покоя. Полиция призывает не мешать соседям

К ним можно прибавить и те вызовы, где шумные действия соседей мешали людям непосредственно перед началом ночного покоя. Ночной покой по будням длится с 22 до 6 часов и по пятницам и субботам — с 24 до 7 часов.

"С соседями здорово быть друзьями и на новой неделе. Шумные действия следует осуществить в разумное время, поздним вечером или ранним утром не стоит, например, делать в многоквартирном доме более громкую часть ремонтных работ. Соседям также не должен нравиться ночной шум или громкая музыка. Сон — для здоровья", — пишет полиция.

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