Житель Тарту открыл ссылку в SMS-сообщении и лишился 1000 евро
За последнюю неделю произошло несколько случаев мошенничества, когда со счетов эстоноземельцев счезали четырехзначные суммы.
За последнюю неделю произошло несколько случаев мошенничества, когда со счетов эстоноземельцев счезали четырехзначные суммы.
1 октября полиции сообщил, что в Ляэне-Вирумаа 48-летняя женщина получила звонок от мужчины, который представился представителем банка и заявил о блокировке ее банковского счета. Женщина поделилась с ним своими личными данными, в результате чего на ее имя был оформлен малый кредит, а с банковского счета были переведены деньги. Точный ущерб уточняется.
5 октября поступило сообщение, что у жителя Тарту украли банковскую карточку вместе с PIN-кодами, в результате чего с его счета пропали 1470 евро.
Полиции также поступило сообщение, что 27 сентября житель Тартумаа получил SMS якобы от Swedbank, в котором его просили обновить коды от Smart-ID. Мужчина открыл ссылку, которая привела его на сайт, внешне схожий с онлайн-средой Swedbank. Он ввел на сайте свои PIN-коды, после чего его попросили их снова ввести. Мужчина начал сомневаться и проверил свой счет, обнаружив, что оттуда пропали 1010 евро.
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