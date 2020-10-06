Житель Тарту открыл ссылку в SMS-сообщении и лишился 1000 евро

1 октября полиции сообщил, что в Ляэне-Вирумаа 48-летняя женщина получила звонок от мужчины, который представился представителем банка и заявил о блокировке ее банковского счета. Женщина поделилась с ним своими личными данными, в результате чего на ее имя был оформлен малый кредит, а с банковского счета были переведены деньги. Точный ущерб уточняется.

5 октября поступило сообщение, что у жителя Тарту украли банковскую карточку вместе с PIN-кодами, в результате чего с его счета пропали 1470 евро.

Полиции также поступило сообщение, что 27 сентября житель Тартумаа получил SMS якобы от Swedbank, в котором его просили обновить коды от Smart-ID. Мужчина открыл ссылку, которая привела его на сайт, внешне схожий с онлайн-средой Swedbank. Он ввел на сайте свои PIN-коды, после чего его попросили их снова ввести. Мужчина начал сомневаться и проверил свой счет, обнаружив, что оттуда пропали 1010 евро.