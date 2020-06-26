Житель Эстонии в пьяном виде по ошибке заехал на машине в Россию

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации иностранным гражданином в автомобильном пункте пропуска ”Куничина Гора” (Псковская область).
Гражданин Эстонии на автомобиле ”Форд Фокус” пытался въехать на территорию России без документов и в состоянии алкогольного опьянения, пишет pskov.ru.
Как выяснилось, находясь в Эстонской Республике он перепутал направления движения и, приехав в пункт пропуска ”Койдула”, проехал мимо эстонских контрольных органов и прибыл в Россию, где был задержан псковскими пограничниками.
Нарушитель был передан сотрудникам российской полиции, а после вытрезвления привлечен за нарушение режима государственной границы к административной ответственности в виде штрафа и депортирован в Эстонскую Республику.
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