Житель Эстонии в пьяном виде по ошибке заехал на машине в Россию

Гражданин Эстонии на автомобиле ”Форд Фокус” пытался въехать на территорию России без документов и в состоянии алкогольного опьянения, пишет pskov.ru.

Как выяснилось, находясь в Эстонской Республике он перепутал направления движения и, приехав в пункт пропуска ”Койдула”, проехал мимо эстонских контрольных органов и прибыл в Россию, где был задержан псковскими пограничниками.

Нарушитель был передан сотрудникам российской полиции, а после вытрезвления привлечен за нарушение режима государственной границы к административной ответственности в виде штрафа и депортирован в Эстонскую Республику.