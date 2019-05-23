Житель Эстонии попался в Хельсинки на подделке десятков удостоверений личности

Есть подозрение, что уроженец Эстонии пытался подделать также водительские права различных штатов США, сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на финскую погранохрану.

Расследование дела началось в феврале, когда выяснилось, что из Голландии в одну квартиру в Хельсинки приходят почтовые отправления, содержащее фальсифицированные материалы. Почтой пришли материалы для изготовления около 70 поддельных американских водительских прав.

Финские силовики провели операцию, в ходе которой задержали уроженца Эстонии, на адрес которого приходила корреспонденция.

В результате операции были обнаружены два принтера для пластиковых карт, а также множество фальшивых водительских удостоверений, кредитные карты и прочие документы.

Городской суд первой инстанции дал санкцию на арест мужчины как подозреваемого в изготовлении и попытке использования фальшивых документов.

В Голландии задержаны также два его сообщника. Членов шайки подозревают в том, что они действовали под именами 17 различных лиц, а также использовали 20 телефонных номеров.