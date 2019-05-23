23.05.2019, 12:10

Житель Эстонии попался в Хельсинки на подделке десятков удостоверений личности


rus.delfi.ee
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Житель Эстонии попался в Хельсинки на подделке десятков удостоверений личности
Tanel Meos

Погранохрана Финляндии подозревает эстонского мужчину в подделке десятков идентификационных карт, водительских прав и других документов, которые были использованы при совершении преступлений.

Есть подозрение, что уроженец Эстонии пытался подделать также водительские права различных штатов США, сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на финскую погранохрану.

Расследование дела началось в феврале, когда выяснилось, что из Голландии в одну квартиру в Хельсинки приходят почтовые отправления, содержащее фальсифицированные материалы. Почтой пришли материалы для изготовления около 70 поддельных американских водительских прав.

Финские силовики провели операцию, в ходе которой задержали уроженца Эстонии, на адрес которого приходила корреспонденция.

В результате операции были обнаружены два принтера для пластиковых карт, а также множество фальшивых водительских удостоверений, кредитные карты и прочие документы.

Городской суд первой инстанции дал санкцию на арест мужчины как подозреваемого в изготовлении и попытке использования фальшивых документов.

В Голландии задержаны также два его сообщника. Членов шайки подозревают в том, что они действовали под именами 17 различных лиц, а также использовали 20 телефонных номеров.

По словам руководителя следствия, деятельность преступной группы была строго спланирована. Есть подозрение, что уроженец Эстонии снял в Хельсинки квартиру по поддельным документам.

Отмечается, что в ходе следствия была выявлена причастность шайки к ряду расследуемых полицией дел, связанных с мошенничеством и кражей идентитета.

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