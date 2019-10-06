ЖЕСТОКОЕ ВИДЕО| Сбитые косули остались лежать на дороге, одна была еще жива

"Я не знаю, каким нужно быть идиотом, чтобы оставить одно животное мучиться, а второе — мертвое — валяться на дороге, создавая опасность всем участникам движения", — написал автор поста. По его словам, прибывшие на место охотники сказали, что их о произошедшем никто не извещал.

"Совершивший аварию не стал даже информировать людей, которые бы могли заняться ситуацией", — возмущен автор.

"Надеюсь, что мои слова дойдут до этого водителя, разум к нему вернется, и он станет отвечать за последствия своих действий", — объяснил автор, почему иногда такие жестокие кадры нужно публиковать.