ЖЕСТОКОЕ ВИДЕО| Сбитые косули остались лежать на дороге, одна была еще жива
На страничке Märgatud24 Pärnus в сети Facebook размещено видео, на котором запечатлены две сбитые косули. Совершивший наезд водитель разбил свои фары, однако покинул место происшествия, несмотря на то, что одно из животных было еще живо.
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