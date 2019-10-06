06.10.2019, 21:15

ЖЕСТОКОЕ ВИДЕО| Сбитые косули остались лежать на дороге, одна была еще жива


rus.delfi.ee
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ЖЕСТОКОЕ ВИДЕО| Сбитые косули остались лежать на дороге, одна была еще жива
Скриншот

На страничке Märgatud24 Pärnus в сети Facebook размещено видео, на котором запечатлены две сбитые косули. Совершивший наезд водитель разбил свои фары, однако покинул место происшествия, несмотря на то, что одно из животных было еще живо.

"Я не знаю, каким нужно быть идиотом, чтобы оставить одно животное мучиться, а второе — мертвое — валяться на дороге, создавая опасность всем участникам движения", — написал автор поста. По его словам, прибывшие на место охотники сказали, что их о произошедшем никто не извещал.

"Совершивший аварию не стал даже информировать людей, которые бы могли заняться ситуацией", — возмущен автор.

"Надеюсь, что мои слова дойдут до этого водителя, разум к нему вернется, и он станет отвечать за последствия своих действий", — объяснил автор, почему иногда такие жестокие кадры нужно публиковать.

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