Жестокое убийство женщины в Ласнамяэ: приговор вступил в силу

В марте Харьюский уездный суд приговорил к 18 годам лишения свободы Николая Кузнецова (42), признав его виновным в жестоком убийстве женщины в Ласнамяэ, сдававшей преступнику квартиру. В конце июня Таллиннский окружной суд оставил этот приговор без изменений.

Согласно обвинению, Кузнецов в ночь на 7 июня прошлого года как минимум семь раз ударил молотком 45-летнюю женщину, сдававшую ему квартиру. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Затем, как утверждают следователи, Кузнецов расчленил тело женщины и выбросил в пруд Паэ, где тело обнаружили случайные прохожие.

Полиция задержала Кузнецова 27 июня прошлого года в Каллавере, где он прятался в сарае.

В 2012 году Кузнецов был приговорен к 12 годам лишения свободы за убийство, которое он совершил в августе 1999 года: тогда он зарезал человека, угнавшего автомашину.

Позже он еще раз отбывал тюремный срок за торговлю наркотиками. Последний раз он был освобожден из тюрьмы в 2017 году.