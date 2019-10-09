Жестокое убийство в ночном клубе Poseidon: виновники на долгие годы останутся за решеткой

Адвокаты Стена и Эрика Круузимяги просили Госсуд отменить решение Таллиннского окружного суда от 29 апреля и вынести новый, оправдательный приговор. В качестве альтернативы он предлагал направить дело на пересмотр в суд второй инстанции.
Решением суда первой инстанции в феврале этого года Эрик Круузимяги (39) был приговорен к 20 годам лишения свободы. Его младшему брату Стену Круузимяги (38) дали 15 лет тюрьмы. В конце апреля приговор Харьюского уездного суда оставил без изменений и Таллиннский окружной суд.
Согласно обвинительному заключению, 15 января 2017 года в ночном клубе ”Посейдон” Эрик и Стен избили Лаури и Сергея, позже мужчин нашли мертвыми.
22 января этого года в ”Посейдоне” вспыхнул пожар. Предварительная версия в качестве причины называла неполадки в системе электроснабжения. Через месяц прозвучала версия о поджоге с целью сокрытия следов преступления.
Подробнее об этом преступлении читайте здесь.
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