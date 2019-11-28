Жестокое убийство подростка в Тартумаа: один подозреваемый превратился в свидетеля, другого будут судить

В связи с поджогом сперва задержали двоих молодых людей — 22-летнего Расмуса и 21-летнего Эдуарда. Последнего сразу взяли под стражу, где он находится до сих пор, но 22-летний Расмус избавился статуса подозреваемого в прошлый понедельник. Из-за отсутствия прежних преступлений прокурор также ни разу не ходатайствовал о его аресте.

Прокурор Маарья-Лийза Кыйв сказала сегодня Delfi, что на основании собранных доказательств выяснилось, что хотя Расмус тоже находился на месте происшествия, он не участвовал в совершении преступления.

"Поэтому полиция с разрешения прокуратуры прекратила уголовное производство в отношении второго подозреваемого", — подтвердила она. В дальнейшем он будет выступать на процессе в роли свидетеля.

В отношении Эдуарда Каска следственные действия также проведены, и материалы уголовного дела переданы на ознакомление адвокату Каска, который затем сможет представить ходатайства.

"Когда все необходимые действия будут проведены, прокуратура предъявит подозреваемому в преступлении обвинение и отправит уголовное дело в суд", — сказала Кыйв.

Очевидно, дело дойдет до суда еще в этом году.