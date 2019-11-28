28.11.2019, 19:11

Жестокое убийство подростка в Тартумаа: один подозреваемый превратился в свидетеля, другого будут судить


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Жестокое убийство подростка в Тартумаа: один подозреваемый превратился в свидетеля, другого будут судить
Foto: Argo Ingver

В конце июня в деревне Кюкитая в Тартумаа сожгли заживо 16-летнего юношу. В отношении одного из двоих подозреваемых в его убийстве молодых людей на прошлой неделе прекратили уголовное производство. Но с начала июля находящийся под стражей в качестве подозреваемого Эдуард Каск обвинения не избежит, и дело вскоре дойдет до суда.

В связи с поджогом сперва задержали двоих молодых людей — 22-летнего Расмуса и 21-летнего Эдуарда. Последнего сразу взяли под стражу, где он находится до сих пор, но 22-летний Расмус избавился статуса подозреваемого в прошлый понедельник. Из-за отсутствия прежних преступлений прокурор также ни разу не ходатайствовал о его аресте.

Прокурор Маарья-Лийза Кыйв сказала сегодня Delfi, что на основании собранных доказательств выяснилось, что хотя Расмус тоже находился на месте происшествия, он не участвовал в совершении преступления.

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"Поэтому полиция с разрешения прокуратуры прекратила уголовное производство в отношении второго подозреваемого", — подтвердила она. В дальнейшем он будет выступать на процессе в роли свидетеля.

В отношении Эдуарда Каска следственные действия также проведены, и материалы уголовного дела переданы на ознакомление адвокату Каска, который затем сможет представить ходатайства.

"Когда все необходимые действия будут проведены, прокуратура предъявит подозреваемому в преступлении обвинение и отправит уголовное дело в суд", — сказала Кыйв.

Очевидно, дело дойдет до суда еще в этом году.

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