Жестоко избившие человека мужчины заключены под стражу

В ночь на 9 февраля полиция получила сообщение о том, что на улице Лаада в Раквере был найден мужчина без сознания, которого доставили в Таллиннскую больницу. Поскольку документов при нем не было, личность удалось установить только после того, как его стали искать близкие.
Потерпевшим оказался 34-летний мужчина.
Поздно вечером 15 февраля полиция задержала 31-летнего и 36-летнего мужчин по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью. Оба задержанных ранее наказывались в уголовном порядке.
17 февраля прокуратура ходатайствовала об их аресте и с разрешения суда оба подозреваемых были заключены под стражу на срок до двух месяцев.