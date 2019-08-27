Жесткое приземление в Куузику: "Думали, что найдем лепешку, а обнаружили живого человека"(14)
Начинающий латвийский парашютист вышел из трагического инцидента на летном поле в Куузику практически целым и невредимым, пишет Eesti Ekspress.
Начинающий латвийский парашютист вышел из трагического инцидента на летном поле в Куузику практически целым и невредимым, пишет Eesti Ekspress.
"Это был несчастный случай со счастливым концом", — сказала Лийс Раудвере из Парашютного клуба Эстонии.
3 августа на летном поле в Куузику свой пятый или шестой прыжок в жизни совершал парашютист из Латвии. Руководство осуществлял латвийский инструктор. Мужчина тридцати с небольшим лет прыгнул с высоты четыре километра, и когда он попытался, как и предусмотрено, открыть на высоте 1200 метров парашют, одна из его строп опуталась вокруг мужчины, в результате чего парашют раскрылся неправильно, он стал вращаться, увлекая вместе с собой мужчину.
"В этой ситуации нужно освободиться от основного парашюта и открыть запасной", — говорит наблюдавшая за происходящим инструктор эстонского клуба Кристина Каземетс. Но латвийский парашютист этого по какой-то причине не сделал.
Приземление на вращающемся парашюте могло иметь фатальные последствия. Но совершивший жесткую посадку латвийский парашютист отделался лишь переломом ребра и уже через день после инцидента вышел из больницы.
"Мы поехали на летное поле, думая, что обнаружим, образно говор,я лепёшку, но нашли живого мужчину", — рассказал Eesti Ekspress работник бригады Скорой помощи, прибывшей на место происшествия. "А учитывая, с какой высоты человек упал, то он был практически здоров!"
С самим латвийским парашютистом газете побеседовать не удалось.
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