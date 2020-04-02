Жертва преступления в Клоога скончался в больнице
В квартире одного из домов поселка Клоога вчера был обнаружен мужчина в бессознательном состоянии. Позже он скончался в больнице. Один из возможных преступников взят под стражу.
В квартире одного из домов поселка Клоога вчера был обнаружен мужчина в бессознательном состоянии. Позже он скончался в больнице. Один из возможных преступников взят под стражу.
1 апреля полиция получила сообщение, что в одной из квартир поселка Клоога лежит без сознания мужчина. Скорая помощь доставила 61-летнего мужчину в тяжелом состоянии в больницу, где его жизнь спасти не удалось.
По словам окружного прокурора Келли Круузимяги, собранные доказательства указывают на имевшее место преступление.
В ходе расследования были установлены и возможные преступники, один из которых - 36-летний Александр - по ходатайству прокуратуры сегодня арестован", - сообщил Круузимяги.
Все обстоятельства случившегося выяснит следствие.
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