Жертва преступления в Клоога скончался в больнице

1 апреля полиция получила сообщение, что в одной из квартир поселка Клоога лежит без сознания мужчина. Скорая помощь доставила 61-летнего мужчину в тяжелом состоянии в больницу, где его жизнь спасти не удалось.

По словам окружного прокурора Келли Круузимяги, собранные доказательства указывают на имевшее место преступление.

В ходе расследования были установлены и возможные преступники, один из которых - 36-летний Александр - по ходатайству прокуратуры сегодня арестован", - сообщил Круузимяги.

Все обстоятельства случившегося выяснит следствие.