Женщина-заключенная выпрыгнула из окна Центральной больницы и разбилась насмерть

Женщина содержалась в таллннском арестантском доме на время предварительного следствия в качестве подозреваемой в ограблении и неонократном управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения. В субботу она пожаловась на плохое состояние здоровья, и полицейские доставили ее в Ида-Таллиннскую центральную больницу на медосмотр. В районе 17:29 женщина попросила у конвоиров разрешения сходить в туалет и выбросилась там из окна. Несмотря на попытки медиков вернуть ее к жизни, задержанная погибла на месте происшествия от полученных повреждений.

По словам оперативного дежурного Пыхьяской префектуры полиции Урмаса Крулля, детали произошедшего изучаются и будет произведен анализ, могли ли полцейские каким-либо образом предотвратить случившееся.

Субботняя трагедия стала четвертым случаем за несколько месяцев, когда находящиеся под арестом лица совершают самоубийство.

28 февраля в Вируской тюрьме погиб 19-летний молодой человек, отбывавший наказание за тяжкое нарушение общественного порядка и имущественные преступления.

19 февраля в Таллиннском арестантском доме свел счет с жизнью 59-летний мужчина, находившийся под стражей по попдозрению в получении взятки.

6 сентября прошлого года в Пярнуском арестантском доме совершил самоубийство 44-летний мужчина, ранее неоднократно задерживавшийся за вождение в нетрезвом виде. Тогда ему грозил реальный срок.