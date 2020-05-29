Женщина захотела купить через интернет собаку, но лишилась 1600 евро

В четверг, 28 мая, в полицию обратилась жительница Тарту, которая пострадала от мошенников при попытке купить щенка через интернет-сайт.

После перевода оговоренной суммы женщина не получила ни собаку, ни возврата переведенных денег. Ущерб составил 1555 евро.

По данному случаю возбуждено уголовное дело, в рамках которого полиция выяснит все обстоятельства случившегося.

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