Женщина пыталась привезти из России наркотики, которые спрятала внутри себя

В первый раз Ольга спрятала наркотики в обмотанную скотчем упаковку, которую положила в рукавицу, но на погранпункте попалась. Всего наркотика оказалось 0, 68 г.

Это ее не остановило и вскоре она снова поехала в Россию, где приобрела 0,94 г порошка (1 грамм стоит 3000 рублей, то есть около 43 евро).

На этот раз Ольга решила проявить чудеса изобретательности. Она поместила наркотик в презерватив и поместила внутрь себя. Хотя на границе во время обыска ничего не нашли, таможенникам показались подозрительными фотографии в телефоне женщины, на основании которых можно было бы предположить, что она приобретала наркотики. Ее отправили в местную больницу на гинекологический осмотр, в ходе которого и нашли наркотики.

На суде Ольга сказала, что не в силах передать те эмоции, которые захлестнули ее, когда она второй раз попалась на границе. Тюрьмы она не боится, хуже всего — это позор, особенно для детей. Среди ее грехов — продажа амфетамина и ”соли”, а также предложение наркотических средств.

Кроме реального срока в три месяца Ольга получила еще три с половиной года условно.