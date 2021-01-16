Женщина ночью поехала из Таллинна в Тарту и пропала. Ее автомобиль найден у дороги, полиция просит помощи!
Полиция просит помощи в поисках 25-летней Виктории, которая пропала сегодня ночью в Тартумаа в деревне Синикюла.
Полиция просит помощи в поисках 25-летней Виктории, которая пропала сегодня ночью в Тартумаа в деревне Синикюла.
Сегодня около часа ночи Центр тревоги получил сообщение о пустом автомобиле Mazda серебристого цвета на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в деревне Синикюла, что примерно в 30 км от Тарту. Полицейские выяснили, что за несколько часов до этого на этом автомобиле из Таллинна в сторону Тарту выехала 25-летняя Виктория.
Близкие общались в Викторией около полуночи и позиционирование ее мобильного телефона показывал район деревни Синикюла, но на данный момент мобильный телефон женщины выключен.
Полицейские сразу же приступили к поискам женщины, территорию проверили служебные собаки и был использован дрон. Женщину искали до раннего утра, поиски продолжаются и сейчас, женщину ищут кинологи со служебными собаками и полицейские на квардоцикле.
Виктория стройного телосложения, ее рост примерно 160 см. У нее волосы розового цвета, в носу украшение - септум. На Виктории красное пальто, у нее с собой может быть серая кошка, находящаяся в разноцветной переноске.
Полиция просит всех, кто видел Викторию или знает, где она может находиться, позвонить по номеру 112 или 5306 9480.
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