Женщина на электросамокате нарушила ПДД и попала под машину

По предварительным данным, 28-летняя женщина на электросамокате, пересекавшая на дорогу на запрещающий знак светофора, попала под автомобиль Toyota Rav4. Пострадавшая была досталена в Северо-эстонскую региональную больницу.

За восемь месяцев этого года с участием самокатов в Эстонии произошло 27 ДТП (из них 19 – в Таллинне и Харьюмаа), из них 14 - с участием электросамокатов. За весь 2019 год произошло 19 ДТП с участием самокатов, из них в пятерых случаях это были электросамокаты.

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