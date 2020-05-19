Жена известного в Эстонии инструктора по стрельбе тяжело ранила выстрелом супруга

Департамент полиции и погранохраны подтвердил, что в понедельник вечером полиция получила сообщение о стрельбе в частном доме в волости Куусалу. Полиция задержала на месте происшествия в качестве подозреваемой 44-летнюю женщину. С пулевым ранением мужчина в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

"Вчера в 18.40 приехавшая по вызову скорая помощь обнаружила в доме 46-летнего мужчину, находящегося в сверхтяжелом состоянии, которого увезли в больницу. Находившаяся в доме в нетрезвом состоянии 44-летняя женщина была задержана полицией как подозреваемая", - сообщил Департамент полиции и погранохраны.

Брат пострадавшего Эркки Баховски подтвердил Delfi, что ранен был его брат, основатель Центра тактической стрельбы Мартин Баховский. "Да, он в больнице, подробнее ничего сказать не могу", - сказал Эркки Баховски.

Сегодня полиция провела ряд следственных действий и нашла в упомянутом доме патроны и огнестрельное оружие.

По словам руководящего следствием старшего прокурора Катрин Паэсоо, ранее несудимая женщина признана подозреваемой в покушении на убийство. "Идут первичные следственные мероприятия, чтобы собрать информацию для принятия решения об аресте женщины. На данный момент известно, что супруги имели оружие на законных основаниях. Сейчас устанавливается, из какого оружия стреляли и было ли в доме нелегальное оружие или патроны", - сказала Паэсоо.

"Вчерашний случай - печальное сочетания алкоголя и находящегося в доступности заряженного огнестрельного оружия и патронов. К сожалению, в своей работе мы очень часто видим, как употребление алкоголя может привести к тяжелым последствиям - как к умышленному насилию, так и случайному инциденту", - сказал начальник отдела по борьбе с преступлениями против личности Хиско Варес.

К сказанному можно добавить, что Мартин Баховски в 2011 году в интервью Delfi ратовал за право для всех иметь оружие, утверждая, что мир при этом стал бы более безопасным.

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