Жена инструктора по стрельбе, выстрелившая мужу в голову во время пьянки, отправлена под суд

18 мая поздним вечером 44-летняя Лийна Баховски выстрелила в голову 46-летнему Мартину Баховски, известному инструктору по стрельбе.

Прокурор Катри Паэсоо констатирует что за преступление стоит, злоупотребление алкоголем. В ходе следствия выяснилось, что в тот вечер супруги вместе распивали дома алкоголь. Согласно доказательством, женщина направила на мужа пистолет, право на владение которым она имела и который был зарегистрирован на ее имя. Затем она сделала один выстрел в голову мужа, тем самым вызвав опасные для жизни травмы.

Если же прокуратур рассматривает стрельбу как попытку убийства, то сама Лийна Баховски и ее защита ранее утверждали, что это был несчастный случай: якобы речь шла об игре, когда человек наводит пистолет на рядом стоящего, после чего отводит дуло и производит выстрел. По версии зашиты, Лийна забыла, что пистолет в ее руке заряжен. Отмечается, что после выстрела женщина оказала мужу первую помощь и вызвала скорую.

На момент инцидента супруги были пьяны. Адвокат считает, что мужчина как опытный инструктор должен быть забрать у жены оружие. По словам адвоката, Лийна изъявила желание пройти лечение от алкогольной зависимости и помочь мужу в выздоровлении.

Пострадавшего доставили в больницу, супругу задержали в тот же день. В ходе обыска в доме Баховски было найдено 12 единиц оружия, три из которых были нелегальными. Также были найдены нелегальные части оружия. В отношении Мартина Баховски из-за этого заведено отдельное уголовное дело. У обоих супругов было разрешение на оружие, которое на данный момент уже не действует.

Дата предварительного заседания по данному головному делу еще не назначена.

К сказанному можно добавить, что Мартин Баховски в 2011 году в интервью Delfi ратовал за право для всех иметь оружие, утверждая, что мир при этом стал бы более безопасным.